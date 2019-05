Secondo Tuttosport, il Napoli sta riflettendo sulla strategia per favorire il ritorno di Duvan Zapata: "La soluzione per prendere quell’attaccante centrale, potente e veloce, abile a fare gol in tutte le situazioni di gioco e, soprattutto, quando le squadre si chiudono a riccio, potrebbe esserci proprio in Italia con un gradito ritorno: Duvan Zapata. L’idea del Napoli s arebbe di inserire nell’operazione, bomber di proprietà del club azzurro e in prestito al. Con uno scarto di circa 20 milioni di euro per (ri)prendere un attaccante di alto gradimento perpotrebbe soffocare il proprio orgoglio, nel ricordo di aver lasciato andare un anno fa Zapata a 20 milioni di euro"