Come riporta Il Mattino, scatta il piano della Questura di Napoli per l'arrivo degli ultranazionalisti serbi per la gara tra azzurri e Stella Rossa. A differenza della gara con il Liverpool, però, arriveranno a Napoli in un clima di fratellanza e gemellaggio. La Questura ha comunque pronto un piano sicurezza: saranno ben 1200 gli agenti schierati sul territorio. I tifosi ospiti arriveranno con ogni mezzo, difficilmente pianificabile nei dettagli quindi il loro arrivo. Assente speciale il famigerato "Ivan il Terribile" che mise a ferro e fuoco il Ferraris di Genoa. Ivan Bogdanov, storico capo ultrà della Stella Rossa, non è nell'elenco dei tifosi che assisteranno allo stadio questa sera: a farlo sapere è la polizia serba.