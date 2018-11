L'Atalanta non potrà contare sull'attaccante Musa Barrow nemmeno per la prossima partita di campionato contro il Napoli. A causa della pallonata al volto ricevuta mercoledì scorso durante una partitella di allenamento, il giocatore gambiano ha accusato una sofferenza retinica che è stata trattata con laser stamattina, presso la Clinica Castelli di Bergamo. I tempi di recupero non sono stati definiti.