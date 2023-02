Non conosce soste la stagione trionfale del Napoli che a Empoli ha conquistato l’ottava vittoria consecutiva in Serie A, portando a 18 punti il vantaggio sul secondo posto. Gli uomini di Spalletti hanno conquistato ben 65 punti in classifica dopo 24 giornate e sognano di battere il record di punti della Juventus di Conte, capace di conquistarne ben 102 nella stagione 2013/14. Ne serviranno altri 38 nelle prossime 14 giornate, un’impresa offerta a 10 volte la posta dai betting analyst. Più difficile invece, secondo i bookie, il raggiungimento delle 17 vittorie consecutive come l’Inter di Mancini del 2006-07: a Di Lorenzo e compagni ne mancano altre 9 per ottenere questo traguardo fissato a quota 15. Molto più complesso invece per Victor Osimhen raggiungere il record di goal - 36 - in una singola stagione: il nigeriano, capocannoniere del campionato con 19 centri e a segno da 8 turni consecutivi, come Gonzalo Higuain e Ciro Immobile è dato a 50. Non solo campionato per il Napoli, che con la vittoria per 0-2 in casa dell’Eintracht Francoforte ha messo in ghiaccio la qualificazione ai quarti di Champions League, traguardo mai raggiunto nella storia. Se l’appetito vien mangiando non c’è intenzione di fermarsi: l'approdo in semifinale si gioca a 2,50, quota che sale a 6,50 in caso di arrivo dei partenopei alla finalissima di Istanbul. Non impossibile la prima volta dal club del presidente De Laurentiis: tale eventualità pagherebbe 8 volte la posta giocata.