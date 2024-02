Napoli, Pioli scala le gerarchie: De Laurentiis ci pensa per la panchina

Redazione CM

Un nome che sta scalando la classifica. Ma questa volta Sanremo e il televoto non c'entrano nulla, chi decide non è il pubblico o la giuria, è Aurelio De Laurentiis che al di là delle parole di rito ("Prima di aprile non penserò al nuovo allenatore") è già al lavoro per trovare una nuova guida tecnica, che posso aprire un nuovo ciclo. Tra i candidati ce n'è uno che sta emergendo, Stefano Pioli. Secondo quanto scrive oggi Il Mattino il numero uno del Napoli sta pensando all'allenatore del Milan, che potrebbe liberarsi a giugno. Un profilo che è sempre piaciuto, che ha guadagnato punti da quando ha eliminato il Napoli in Champions League.



CIAO CIAO MAZZARRI - De Laurentiis ne apprezza la duttilità, la capacità di sconfiggere una squadra, sulla carta, più forte del Milan. Dopo il fallimento Rudi Garcia, esonerato dopo la sconfitta interna contro l'Empoli, è arrivato Walter Mazzarri (ha firmato un contratto fino a giugno 2024, senza opzioni, con stipendio di 900mila euro), ma l'allenatore livornese sembra avere vita breve. Oltre a Pioli sulla lista ci sono anche Gasperini dell'Atalanta e Italiano della Fiorentina (con Meluso che lo conosce dai tempi dello Spezia).



QUANTO GUADAGNA PIOLI - Pioli a giugno potrebbe lasciare il Milan, nonostante un contratto in scadenza tra poco più di un anno, uno scenario che lo rende appetibile. Arrivato in rossonero per sostituire Giampaolo, nell'ottobre 2019, nell'ottobre 2022 ha rinnovato fino al 2025, con ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Più di quanto guadagnava Spalletti, 2,8 milioni di euro netti, e Rudi Garcia, ovvero 3 milioni di euro netti (al lordo, grazie al Decreto Crescita, 3,93 milioni).