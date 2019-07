Terza amichevole e primo pareggio in questo precampionato per il Napoli di Carlo Ancelotti, fermato sul 3-3 dalla Cremonese di Massimo Rastelli. Sotto due volte per effetto dei gol di Mogos e Arini, gli azzurri trovano la parità prima con Insigne e poi con Verdi, prima di ribaltare il punteggio con Younes. Ma è un eurogol di Soddimo, simile a quello di Kane contro la Juventus, a regalare il definitivo pareggio ai lombardi. Al 68° esordio con la maglia del Napoli per l'ultimo acquisto Elmas.