Matteo Politano, autore del gol del Napoli che ha riaperto la partita, è stato intervistato a DAZN nel post partita. Le sue parole.



Sul pareggio: "Vale tanto siamo felici della reazione, abbiamo fatto un secondo tempo perfetto e reagito da grande squadra, dopo un primo tempo brutto. Peccato per l'ultima azione".



Sul ritorno al gol: "Sono tornato a segnare qua, sono felice di essere tornato al gol al Maradona. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo".



Sulle parole all'intervallo: "Ci siamo guardati in faccia: dovevamo dare tutto per i tifosi e per noi stessi. Stavamo facendo una brutta figura".