Nella lotteria ai rigori ieri l'ha spuntata il Napoli, battendo così in finale la Juventus di Maurizio Sarri. Il secondo tiro dal dischetto è stato di Matteo Politano, che dopo aver battuto Buffon si è rivolto verso la panchina bianconera zittendo qualcuno.



A spiegare quanto accaduto ci pensa proprio l'agente del giocatore, Davide Lippi. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



L'EPISODIO - "Lui ha zittito sicuramente qualche componente della panchina della Juventus che ha cercato di disturbarlo con qualche parolina di troppo cercando di farlo sbagliare. Così ha tirato un gran rigore e ha zittito la panchina bianconera al termine del penalty".



IL NAPOLI - "Sono contento per come sta andando perché Giuntoli ha creduto in lui fin dal primo momento e sta avendo ragione. Matteo è un grande e sono convinto che può fare ancora tanto e meglio in maglia azzurra".