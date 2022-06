Matteo Politano, giocatore del Napoli in vacanza a Formentera, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sportitalia: "Ci voleva un po' di vacanza, sono con la famiglia, ci rilassiamo e poi torniamo al più presto. In questa stagione, a livello personale mi aspettavo e volevo fare qualcosa di più, a livello di squadra abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo, non era semplice, potevamo fare qualcosa in più ma siamo contenti di essere andati in Champions".



SUL FUTURO - "Ora penso alle vacanze, poi parlerò con procuratore e società e decideremo insieme cosa bisogna fare. Tornerò a Napoli e si vedrà".