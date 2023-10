Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Real Madrid, seconda giornata dei gironi di Champions League: "E' una grandissima partita, arriva in un buon momento che stiamo attraversando e ci può lanciare verso grandi obiettivi. Lo scorso anno dopo Liverpool non ci siamo più fermati e vogliamo ripeterci oggi".



IL REAL DI ANCELOTTI - "Il Real Madrid a livello Mondiale è forse è la più forte, ma quando non hanno palla non gli piace tantissimo correre indietro e quindi dobbiamo cercare di tenere palla il più possibile".