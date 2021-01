In casa Napoli si è sollevato un polverone. Victor Osimhen è rientrato ieri in Italia e si è sottoposto al tampone, il cui risultato oggi ha dato esito positivo. Il calciatore in questi giorni è stato in Nigeria per festeggiare il suo compleanno tra amici e parenti e sui social girano video che lo riprendono in compagnia senza mascherina e distanziamento, dando così vita a tantissime polemiche.



Ma c'è chi difende Osimhen, o almeno prova a farlo. Si tratta di Oma Akatugba, giornalista amico nigeriano dello stesso giocatore, che su Twitter scrivono così: "Il 30 è risultato negativo. Arriva in Italia solo per risultare positivo allo stesso virus. Il Covid-19 è un clown".