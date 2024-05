Napoli, porte girevoli in attacco: Osimhen vicino all’addio, testa a testa Lukaku-Retegui

Quarta stagione consecutiva in doppia cifra nonostante diversi problemi di natura fisica, con un totale di 17 gol in 31 partite stagionali. Un’altra annata di tutto rispetto per Victor, lontano dai numeri record del 2022/23 ma comunque una certezza per il. Tuttavia, per l’attaccante nigeriano sono diverse le sirene estere che potrebbero portarlo lontano dalla Serie A già entro il prossimo 1° settembre: in pole per l’acquisto di Osimhen c’è il Chelsea, offerto a 1,72, seguito dal PSG, alla ricerca di un nuovo bomber dopo l’addio di Mbappé, dato a 2,50.

SOSTITUTI - Una cessione che inevitabilmente dovrà portare in Campania un sostituto di assoluto livello. Per i bookie, riporta Agipronews, in pole c’è l’arrivo di Romelu, attualmente in prestito a Roma ma di proprietà proprio del Chelsea. L’acquisto di BigRom si gioca a 3, seguito dal centravanti azzurro Mateo, dato a 6 mentre Joshua, reduce da un campionato di protagonista a Bologna, vale 7,50 volte la posta.