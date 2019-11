Si apre un nuovo fronte di mercato in casa partenopea. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino il tedesco Amin Younes è pronto a salutare la maglia azzurra: 82 minuti dall’inizio della stagione a questa seconda sosta sono considerati un bottino troppo scarno. Il tedesco di origini libanesi immaginava un impiego diverso e per questo, nel continuo rodaggio di giocatori, pensava e sperava di poter essere incluso.



L’entourage dell’ex Ajax, capitanato da Sahr Senesie, ha iniziato un normale sondaggio delle possibilità di trasferimento: sono egualmente in piedi le possibilità che possa andar via sia in prestito sia a titolo definito. L’eventuale cessione di Younes per la Ssc Napoli sarebbe funzionale a lasciare lo spazio in lista Champions e Serie A per un altro straniero.