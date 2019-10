Secondo Il Mattino: "Discorso diverso, che esula dal punto di vista fisico e dell'infermeria, quello relativo alla situazione di Ghoulam. Il terzino algerino, infatti, è oramai ai margini del progetto tecnico di Ancelotti. L'allenatore, infatti, non lo ritiene pronto per poter giocare né dal primo minuto né a gara in corso. A questo punto, però, ci sarà da valutare la possibilità da parte del Napoli di una cessione del terzino già nel mercato di gennaio, quando gli azzurri potrebbero scendere nuovamente in campo per cercare un sostituto di Malcuit, visto che al momento non è presa in considerazione l'ipotesi di tesserare un giocatore svincolato"