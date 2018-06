La Gazzetta dello Sport scrive di un asse di mercato tra Napoli e Sampdoria: "L’incontro con la Sampdoria, in ogni modo, non si è limitato al solo Torreira. Il ds napoletano ha chiesto al dirigente doriano informazioni su Bartosz Bereszynski, 25 anni, che gioca da esterno basso anche nella nazionale polacca. Il ragazzo è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro e potrebbe essere il profilo giusto per completare la fascia destra dove, fin qui, ha giocato Hysaj e dove Maggio è in scadenza di contratto. Di Napoli avrà modo di parlare a lungo con Piotr Zielinski e Arek Milik nel ritiro della Polonia che giocherà il Mondiale. L’esterno doriano, però, è seguito anche dall’Inter: lo tratta per sostituire Cancelo".