Il Napoli torna su Lucas Torreira della Sampdoria. A Milano è in corso un incontro tra i dirigenti dei due club (Giuntoli da una parte, Osti e Romei dall'altra) che stanno trattando il regista uruguaiano classe 1996. Torreira è sotto contratto fino a giugno 2022 con un ingaggio da 1 milione di euro netto a stagione e una clausola di rescissione da 25 milioni. La società del presidente De Laurentiis è disposta a investire sul suo cartellino una cifra anche superiore, dilazionando però il pagamento in più anni.



Intanto in uscita l'italo-brasiliano Jorginho, classe 1991 ex Verona, è sempre più vicino al Manchester City di Guardiola.