Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo nome per il post-Sarri nella mente di De Laurentiis è quello di Carlo Ancelotti: "Il presidente oggi sarà a Milano, potrebbe fare un passaggio anche a San Siro per la partita di addio al calcio di Pirlo e incontrare lì Carlo Ancelotti, una pista tutta da approfondire perché l’idea del matrimonio intriga entrambi. Sarebbe gradito a De Laurentiis in virtù del fatto che il presidente è rimasto scottato quest’anno dai risultati europei del Napoli e che ha «sofferto» nel vedere la Roma in semifinale di Champions perché tiene particolarmente all’appeal internazionale del «brand» Napoli (a proposito, è stata annunciata una amichevole col Tottenham a Londra il 7 agosto). Raccontano le mura di Castel Volturno che Carletto sarebbe felice dell’idea di trovare due o tre figure dello staff di Sarri (Calzona, Bonomi e forse Sinatti) cui aggiungere il figlio Davide, il genero Mino Fulco, lo storico preparatore Mauri ed il figlio di quest’ultimo, Francesco".