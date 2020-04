Come Il Mattino sul nodo stipendi, il Napoli sta valutando come muoversi, con Aurelio De Laurentiis che farà partire la proposta agli azzurri sul taglio agli stipendi per raggiungere un'intesa (che in caso di ripresa dell'attività si potrebbe trovare tra la base minima di un mese e i due indicati dalla Lega). Resta aperto la questione multe richieste dalla società (in media il 25 per cento sugli stipendi degli azzurri) dopo l'ammutinamento di Champions League contro il Salisburgo.