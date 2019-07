Secondo Tuttosport: "Le recenti frasi del dg interista Marotta («Icardi è sul mercato») allargano l’immaginazione verso un bomber che collocherebbe il Napoli in primissima fila per lo scudetto. Ma per arrivare all’argentino, il club dovrà cedere un altro attaccante e non necessariamente Insigne: se non arriveranno offerte degne, Lorenzinho resterà nonostante il suo desiderio di cambiare aria. Parlare di trattativa aperta con l’Inter, sarebbe un errore, ma di sicuro il ds Giuntoli avrebbe ipotizzato con il suo omologo interista Ausilio, anche uno scambio Icardi-Insigne. Allora gli stessi Mertens e Milik potrebbero non sentirsi più certi della permanenza, qualora davvero De Laurentiis facesse un sacrificio per Maurito".