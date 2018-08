Secondo Repubblica, nelle ultime ore David Ospina sembra favorito su Orestis Karnezis per la prima al San Paolo del Napoli: "David Ospina ha impiegato pochi giorni per farsi apprezzare dai suoi nuovi compagni: ha la giusta personalità, quella del portiere esperto, e una leadership naturale. Il Napoli lo ha preso proprio per questo motivo. Ospina può fare da chioccia ad Alex Meret, ancora fermo per l’infortunio al braccio, e nel frattempo dimostrare tutte le doti che finora ha messo in mostra soltanto con la nazionale colombiana, dove ha disputato due Mondiali da titolare, ma non con la maglia dell’Arsenal. In Premier League non ha mai sfondato, è sempre stato considerato la riserva di Petr Cech e quindi si è accontentato di poche presenze. La maglia azzurra è un’occasione ghiotta per il rilancio a grandi livelli e il 29enne colombiano non vuole sprecarla. L’obiettivo di Ospina è essere protagonista, magari già domani sera contro il Milan".