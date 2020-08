Dopo due settimane di stop il Napoli si ritroverà oggi pomeriggio presso lo Stadio San Paolo. Inizierà ufficiosamente la nuova stagione azzurra con i primi test seriologici e tamponi prima del ritiro che avrà il via domani a Castel di Sangro.



Secondo quanto riportato dal Mattino sono previsti 34 convocati da parte di Rino Gattuso. Tra questi anche Contini, Ciciretti, Tutino, Machach e Gaetano di rientro dai prestiti. Quest'ultimo, però, non resterà a lungo perché poi farà ritorno in prestito alla Cremonese.