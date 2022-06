L'8 luglio gli azzurri saranno ae il giorno successivo scenderanno in campo per il primo allenamento del ritiro in Val di Sole. Fissata la prima amichevole, il 14 luglio alle 18 al Centro Sportivo di Dimaro contro la. Ecco i dettagli per acquistare i biglietti:Questi i prezzi deise acquistati c/o Ufficio Info Dimaro:Tribuna Coperta 20 EuroTribuna Laterale 15 EuroQuesti i prezzi invece acquistati on line al seguente link https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=379515 Tribuna Coperta 22 EuroTribuna Laterale 17 Euro