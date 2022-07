Inizia il secondo ritiro per il Napoli. Dopo gli undici giorni a Dimaro, ecco la preparazione precampionato a Castel di Sangro, con la squadra che è arrivata quest'oggi a Rivisondoli, dove alloggerà fino al 6 agosto.



Si inizia a fare sul serio, ritmi più intensi della precedente preparazione con il campionato oramai alle porte. Presente anche Olivera con una vistosa fasciatura al ginocchio. Osimhen ha infiammato il pubblico con un gol straordinario in rovesciata. Presenti circa mille spettatori, non enorme la risposta dei tifosi che al termine della sessione hanno potuto scattare qualche selfie con i calciatori guidati da Spalletti. Lo stesso tecnico è rimasto a colloquio per qualche minuto con Zielinski, al centro delle ultime voci di mercato.