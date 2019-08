E' iniziata l'avventura di Hirvig Lozano con il Napoli. L'attaccante messicano è sbarcato nel tardo pomeriggio di ieri in Italia e in queste ore sta svolgendo le visite mediche alla clinica Villa Stuart, dove è arrivato alle 9.15 circa, prima della firma sul contratto.



L'AFFARE - Accordo trovato tra il clu di De Laurentiis e il Psv sulla base di 40 milioni di euro dilazionati in rate, con gli olandesi che hanno abbassato la richiesta rispetto ai 42 milioni iniziali previsti dalla clausola. Il 20% del guadagno andrà al Pachuca, club messicano nel quale Lozano è cresciuto prima di andare in Olanda. Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni a 4,5 milioni a stagione. Da valutare se sarà inserita anche una clausola di rescissione, che eventualmente sarebbe intorno ai 130 milioni di euro.



LA JUVE NEL MIRINO - Lozano è il quarto acquisto del mercato del Napoli, il più costoso della storia. Difficilmente il giocatore sarà disponibile per la prima di campionato sabato sera contro la Fiorentina, più facile il debutto alla seconda giornata nel big match contro la Juventus.