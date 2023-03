Il difensore del Napoli Kim Min-Jae ha lasciato il campo nella ripresa della sfida contro l'Atalanta per via di un dolore al polpaccio, un problema simile a quello che aveva accusato ai Mondiali con la sua Corea del Sud.



SENSAZIONI - Kim è uscito sulle sue gambe, al suo posto è entrato Juan Jesus, probabilmente per non rischiare nulla in vista della gara contro l'Eintracht in Champions League. Non ha esultato al gol del 2-0 di Rrahmani, probabilmente preoccupato. Seguiranno aggiornamenti da parte della società campana.