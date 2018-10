La Gazzetta dello Sport spiega i problemi fisici di Kalidou Koulibaly: "Non sempre un infortunio è una brutta notizia. Il risentimento al flessore che costringerà Kalidou Koulibaly a saltare le due gare di qualificazione alla Coppa d’Africa che avrebbe dovuto sostenere con il Senegal verrà valutato già oggi dai medici del Napoli che aspettano a Castel Volturno il possente difensore ex Genk. Non dovrebbe trattarsi di un problema grave ma di un affaticamento che merita comunque attenzione e che va gestito perché Koulibaly sin qui è stato onnipresente nella squadra di Ancelotti, che non solo lo ha sempre schierato titolare ma non lo ha neppure mai sostituito. La speranza è di averlo a disposizione per Udine, salvo poi eventualmente decidere di tenerlo fuori precauzionalmente visto che Koulibaly è diffidato e dopo la sfida con i friulani al San Paolo arriverà la Roma".