Kostas Manolas non vive il suo miglior momento. Il difensore del Napoli ha collezionato solo 7 presenze quest'anno e sembra essere sempre più fuori dal progetto azzurro. Il giocatore ha anche vissuto un momento non proprio felice in aeroporto.



Manolas, infatti, era in partenza per la Grecia, viaggio concordato con la società. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l'ex Roma portava con sé una grossa somma di denaro, superiore al limite consentito. La Guardia di Finanza - probabilmente in seguito ad una segnalazione - lo ha fermato e multato. Presumibilmente Manolas era diretto al suo Paese per sottoporsi a controlli medici, dopo i tanti problemi accusati nell'ultimo periodo. Questo sembra presagire un possibile addio al Napoli, già a gennaio.