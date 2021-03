Quella di Reggio Emilia è stata una trasferta deludente per il Napoli che ha subito il gol del pareggio del Sassuolo a tempo ormai scaduto. Brutte notizie per Gattuso e la sua squadra che avrebbero voluto dare un seguito dopo la vittoria contro il Benevento.



Così non è stato e tra le brutte notizie c'è anche la richiesta del cambio di Zielinski nel finale, sostituito in seguito a qualche fastidio muscolare. Il polacco ultimamente ha giocato tantissimo, non fermandosi quasi mai. C'è anche Mertens che invece è rientrato da appena dieci giorni dall'infortunio ed è partito già due volte titolare. Sia Zielinski che Mertens hanno bisogno di rifiatare e la sfida contro il Bologna potrebbe essere quella giusta per partire dalla panchina ed essere poi al meglio per gli impegni contro Milan, Juventus e Roma. Così Gattuso potrebbe lasciarli in panchina, almeno dal 1' per gestirli al meglio.