Ottavo giorno di allenamento per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri questa mattina sono scesi in campo accolti dal solito calore del pubblico.



Subito partitella a campo ridotto e a pochi tocchi, dove c'è stato qualche minuto di preoccupazione. Victor Osimhen in un'azione, dopo aver calciato, si è accasciato al suolo. Problemi alla caviglia destra per il centravanti nigeriano che ha subito un colpo ed è stato necessario l'intervento dello staff medico. Dopo poco tempo è ritornato in campo per proseguire l'allenamento con i compagni.