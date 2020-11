Il responsabile dei tamponi della SSC Napoli, il Prof. Giuseppe Portella ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole di risposta alle accuse da parte della Corte d'Appello della Figc:



I TAMPONI - "Il club non ha mai annullato una sessione di tamponi. Il Dott. Canonico organizzò ulteriore ciclo di tamponi la domenica a Torino: fu questione di educazione avvisare che non sarebbero stati più effettuati perché l’Asl bloccò la partenza".



GLI ACCORDI - "Le voci su accordi sottobanco tra De Laurentiis e Asl sono dietrologia. Come opinione personale, dico che l’Asl dovrebbe adire le vie legali per tutelare l’onorabilità".



NUOVI TAMPONI - "I risultati nella prima squadra sono tutti negativi, però ci sono dei nuovi positivi nella Primavera".