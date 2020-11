Amir Rrahmani è l'unico giocatore di movimento nella lista Serie A del Napoli a non essere mai sceso in campo quest'anno. Il difensore kosovaro ieri, al termine dell'amichevole contro l'Albania, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Supersport:



"Il Napoli ha investito molto su di me. Aveva una strategia per vendere Koulibaly, ma il Coronavirus ha cambiato le cose. Mi è stato detto che sono un elemento importante per questa squadra e presto arriverà il mio momento. Avevo offerte da Standard Liegi e Celtic, ma ho deciso di firmare con il Napoli. Questo è il passo più importante della mia carriera".