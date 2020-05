Il futuro di Dries Mertens resta probabilmente l'incognita più grande in casa Napoli. Il belga non ha ancora rinnovato e arrivano intense le sirene da Milano per vederlo passare all'Inter dalla prossima stagione.



Ma i tifosi azzurri non ci stanno e sono disposti a tutto pur di non perdere quello che per loro è diventato un punto di riferimento. Il napoletano acquisito "Ciro" Dries Mertens deve restare ai piedi del Vesuvio e così è stato preso d'assalto il profilo Instagram della SSC Napoli: tanti, tantissimi commenti che recitano "Rinnovate Mertens", "Rinnovate Ciro". Insomma la volontà di separarsi da Mertens non c'è affatto.