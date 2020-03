Svela Il Mattino: "Gattuso spinge per il rinnovo di Hysaj, il calciatore è tornato decisivo con il nuovo allenatore. Si lavora nei prosismi giorni tra Giuntoli e Giuffredi, suo agente. Intanto, l'emergenza Coronavirus sta facendo saltare tutti gli appuntamenti in programma, quindi difficile poter capire quando De Laurentiis affronterà di nuovo la questione. Distanza minima tra le parti, ma la firma potrebbe anche non arrivare. Di sicuro, sul piatto c'è già un eventuale sostituto: Davide Faraoni, terzino destro del Verona, guarda caso sempre della scuderia di Giuffredi".