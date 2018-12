Aggiornamenti dalla redazione di RaiSport sulla situazione di mercato legata a Kalidou Koulibaly: “Rifiutati 100 milioni a giugno per Koulibaly, che merita l’oscar delle plusvalenze. Il Napoli è pronto a sacrificarlo in estate, come succede da diversi anni durante il mercato, per poi reinvestire su tanti giocatori. Su di lui gravitano Chelsea, Real Madrid e Manchester United. I Red Devils si sono affidati a Mendes, che ha buoni rapporti con De Laurentiis. Al Chelsea, invece, c’è Sarri, che lo ha plasmato in azzurro. C’è anche il Real, che ha già contattato la società. Cifre altissime per lui pronte in Premier, dove gli offrono un ingaggio a cifre blu. La valutazione che fa la società è trai 130 ed i 150 milioni di euro, una cifra che consentirebbe al Napoli un mercato a cinque stelle. La sua permanenza a Napoli quest’anno dovuta anche ad Ancelotti, che ha voluto tenerlo fortemente ins quadra per avere delle certezze nel suo primo anno azzurro”.