La Gazzetta dello Sport racconta che il Napoli ha nel mirino sia James Rodriguez che Hirving Lozano. L'uno non esclude l'altro: Carlo Ancelotti li ha chiesti espressamente entrambi: tra proprietà e guida tecnica c'è la consapevolezza che con un paio di acquisti mirati si possa interrompere l'egemonia Juventus che dura ormai da otto anni. Per entrambi il Napoli si appresterebbe a sborsare una cifra a due zeri. Con James che dovrebbe essere pagato intorno ai 45, mentre il messicano di proprietà del PSV forse qualche milioncino in più. James Rodriguez e Lozano verrebbero finanziati con ben sette cessioni. Verdi, Hysaj e Inglese valutati 25 milioni ciascuno, ma non solo. Rog, Diawara, Sepe e Grassi: dalle loro cessioni il Napoli ritiene di dover incassare almeno una quarantina di milioni. Così i conti tornano a quadrare.