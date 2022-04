L'esperienza di Milik al Napoli non è stata indimenticabile. Arrivato ai piedi del Vesuvio nel 2016, l'attaccante polacco ha avuto due infortuni importanti in azzurro. Oggi sta riuscendo finalmente ad emergere, è a quota 20 gol in 31 presenze stagionali con la maglia del Marsiglia.



Il Napoli lo ha venduto a gennaio 2021 per 12 milioni di euro, rinnovandogli il contratto fino al 2023 e girandolo in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Alla firma con i francesi, è stato posto un 20% di versamento nelle casse azzurre in caso di rivendita del giocatore. Lo racconta oggi Tuttosport.