Dopo la deludente sconfitta contro la Fiorentina e due giorni di riposo concessi da Spalletti, il Napoli è tornato ad allenarsi oggi a Castel Volturno. Ecco il report della sessione di questa mattina:



Il gruppo dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto lavoro atletico partita a campo ridotto ed esercitazione su possesso palla. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Ounas e Malcuit hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Fabian e Osimhen hanno svolto lavoro preventivo personalizzato in palestra. Di Lorenzo e Petagna personalizzato in campo. Meret non ha svolto la seduta di allenamento per gastroenterite.