Napoli, pronto il contratto per Pioli: i dettagli

non proseguirà la sua avventura sulla panchina azzurra e i campani ripartiranno con un nuovo progetto a partire dalla prossima stagione.I tentennamenti dihanno convinto il presidente del club partenopeo a guardare altrove e l'attuale allenatore del Milan sarebbe ora in pole position.- Non solo, secondo Il Mattino sarebbe già pronta l'offerta di contratto per convincere Pioli:, questa la proposta che il Napoli avanza per il 58enne emiliano.

- Prima di firmare eventualmente con il Napoli, però, Pioli dovrebbe liberarsi dal Milan, con cui ha un- De Laurentiis, riporta il quotidiano campano, non vuole intoppi e non vuole attese, ma soprattutto non vuole raggiungere accordi che possano essere messi in discussione: per questo aspetterà che Pioli chiuda i rapporti con il Milan trovando l'intesa sulla liquidazione per l'ultimo anno e poi si metterà al lavoro per l'accordo.