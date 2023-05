Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Ieri al triplice fischio, dopo l'1-1 di Udine grazie al pareggio di Osimhen, l'intera città è scoppiata in festa. Entusiasmo alle stelle, dentro e fuori lo Stadio Diego Armando Maradona, i tifosi si sono riversati per le strade arrivando fino alla famosa Piazza Plebiscito. Migliaia di persone fino alle 4 del mattino per gioire tutti insieme avendo raggiunto quel traguardo dopo 33 anni, lo scudetto è tornato ai piedi del Vesuvio.



TORNA LA SQUADRA - Ieri grande festa per Spalletti e i suoi calciatori a Udine, all'interno dell'hotel. La squadra è adesso pronta per rientrare a Napoli, dove sarà accolta da tantissimi tifosi. Incerta inizialmente la destinazione, ma gli azzurri non arriveranno al solito aeroporto di Capodichino, bensì all'aeroporto militare di Grazzanise, in provincia di Caserta, poco prima delle ore 16. La voce si è sparsa, sono attesi, appunto, tanti supporters napoletani all'arrivo della squadra, che atterrerà a 45 chilometri dal centro della città.



NUOVA FESTA TRA DUE GIORNI - I festeggiamenti continuano per le strade di Napoli, tra oggi e domani sventoleranno un po' di bandiere azzurre fino a domenica, quando ci sarà Napoli-Fiorentina e De Laurentiis ha già annunciato la vera e propria festa scudetto. Ci sarà anche qualche sorpresa pre e post partita, atteso uno show tutto azzurro al Maradona. Napoli si prepara a festeggiare, piena d'amore per la sua squadra.