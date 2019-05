Secondo il Corriere dello Sport, il Valencia è pronto a liberare Rodrigo per 65-70 milioni, nonostante la clausola da 120 milioni: "I dirigenti e il giocatore avrebbero stretto un patto, un accordo tra gentiluomini, finalizzato a soddisfare gli interessi comuni. Societari e individuali di Rodrigo, ovviamente intenzionato a compiere un ulteriore salto di qualità a 28 anni compiuti (a marzo). La prima offerta del Napoli, dicevamo, è stata però rifiutata: servono più di 40 milioni. Una somma che copra almeno la metà della clausola da 120 milioni, se non qualcosa in più: ecco perché la cifra della controproposta venuta fuori oscilla tra i 65 e i 70 milioni. Il Napoli prepara il rilancio nonostante la concorrenza: anche Barça, Real e Atletico, infatti, hanno chiesto informazioni".