Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli non si ferma sul fronte rinnovi dopo aver blindato Koulibaly. Aurelio De Laurentiis starebbe per chiudere altri tre prolungamenti contrattuali: quello imminente riguarda Piotr Zielinski che ha già fatto tutto quello che doveva fare con il suo manager e Chiavelli. Si attende solo l'annuncio ufficiale. Ma non è finita. De Laurentiis a Castel Volturno ha incontrato anche gli agenti di Arek Milik ed Elseid Hysaj strappando una promessa per quanto riguarda un accordo contrattuale fino al 2023.