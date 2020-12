Il 2020 del Napoli non si è concluso nel migliore dei modi sul campo. Sono infatti arrivate due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare, con due prestazioni fortemente sottotono. Alla squadra sono stati concessi cinque giorni di riposo per ricaricare le batterie e passare - nei limiti delle regole Covid - le festività in famiglia.



Domani è previsto il ritorno in campo con la squadra che si ritroverà allo stadio Maradona di Fuorigrotta nella mattinata per i tamponi e poi nel pomeriggio per il primo allenamento in vista della trasferta del 3 gennaio contro il Cagliari.