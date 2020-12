La scorsa estate in casa Napoli è circolato con insistenza il nome di Marcos Senesi, difensore classe '97 in forza al Feyenoord, come post Koulibaly o Maksimovic. Entrambi i difensori sono rimasti e così il club azzurro non è andato alla ricerca concreta del centrale argentino. Il suo intermediario, Stefano Antonelli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole:



"Senesi piace ancora al Napoli? Credo fosse il più desiderato ma Koulibaly e Maksimovic sono rimasti. Ora è secondo in classifica in Olanda, è stato premiato come miglior giocatore e miglior gol di questo mese. Piace a tanti e credo anche al Napoli. Ma non è il mercato di Senesi quello di gennaio”.