Per lunghi tratti stentava a venir fuori quel giocatore che ha colpito il Napoli oramai tre anni fa quando era in forza al Betis. I numeri non sono dalla sua parte, dato che ha messo a segno solo quattro gol e ha collezionato un assist nella stagione 2020/21. Ha fatto sicuramente meglio nelle due annate precedenti sotto la gestione Ancelotti prima e quella Gattuso poi.Il riposo causa Covid tra gennaio e febbraio incredibilmente gli ha dato giovamento, permettendogli di ritrovare le energie necessarie per tornare ad esprimere le proprie qualità.- In maniera concreta se ne parlerà sicuramente dopo l'Europeo però con la mancata qualificazione in Champions League da parte del Napoli, potrebbe esserci un ridimensionamento. Almeno per riequilibrare un bilancio che è andato leggermente in rosso senza gli introiti importanti della stessa Champions. CosìSi parla di almenodi euro, al di sotto non sarà facilissimo convincere De Laurentiis che tre anni fa sborsava 30 milioni di euro per portare lo spagnolo in azzurro. Per quanto riguarda l'ingaggio chiaramente Fabián Ruiz non rappresenta un peso per la società, dato che ha un contratto fino al 2023 da 1,5 milioni a stagione. Uno stipendio che non pesa sull'economia del club, ma, come detto, l'opportunità di far cassa c'è e qualora si presentasse in maniera concreta sarebbe accolta volentieri.Con questo ridimensionamento del Napoli - che la prossima stagione affronterà per la seconda volta consecutiva l'Europa League - la volontà di provare una nuova esperienza in Champions League inevitabilmente aumenta. Del futuro se ne parlerà dopo l'Europeo, con le offerte che dipenderanno anche dalle prestazioni del giocatore con la Nazionale spagnola. Ma, magari iniziando a raddoppiare la cifra dell'ingaggio.- Le squadre che seguono Fabián Ruiz non sono poche, anche se da osservare a presentare un'offerta ce ne passa. Club che hanno affondato il colpo oggi non ce ne sono, ma sulle sue tracce restano le tre spagnole, Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid e il PSG.Con il tecnico di Reggiolo Fabián Ruiz ha vissuto la sua miglior stagione dato che nel 2018/19 a Napoli ha collezionato 40 presenze, 7 gol e 3 assist. Resta in piediPiù difficile la strada che porta all'. Così come quella, dato che gli spagnoli potrebbero aver scelto la strada della cautela quest'anno, avendo preso già quattro giocatori a parametro zero. Tra cui Wijnaldum, centrocampista. Nessun discorso però è precluso, con il calciomercato che entrerà nel vivo tra poco più di un mese.