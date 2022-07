Il nome più caldo degli ultimi giorni in casa Napoli è quello di Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo sarebbe disposto a dire sì al trasferimento in azzurro e rappresenterebbe l'identikit ideale per il dopo Mertens.



Il Napoli ha intenzione di chiudere in tempi brevi. Per Raspadori, però, 35 milioni potrebbero non bastare anche perché il Sassuolo non ha la necessità di vendere. Servirà un'offerta irrinunciabile per convincere il club emiliano. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.