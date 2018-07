La Gazetta dello Sport spiega come nasce l'ipotesi Karim Benzema per l'attacco del Napoli: "L’incontro dovrebbe esserci a metà settimana alla Filmauro. Dopo un periodo di vacanza, Carlo Ancelotti rivedrà Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per fare il punto ad una settimana dal raduno. Le operazioni di mercato fin qui concluse, sono state condivise dalla triade napoletana che, adesso, potrebbe concentrarsi su un’altra trattativa importante. L’argomento di discussione sarà Karim Benzema.L’allenatore ne avrebbe già discusso col presidente e potrebbe essere proprio il centravanti francese il colpo grosso da centrare. Il costo del cartellino di Karim Benzema è alto, si tratterebbe di un investimento senza domani, dal punto di vista economico. Nel senso che il suo acquisto non garantirebbe plusvalenze future, perché a dicembre compirà 31 anni e se dovesse firmare un triennale arriverebbe a scadenza a 34. Ma su questo punto, pare che De Laurentiis sarebbe pronto ad un’eccezione pur di accontentare l’allenatore. La valutazione data dal Real Madrid a Benzema, è di 50 milioni di euro, mentre col giocatore andrebbe discusso l’ingaggio: in Spagna guadagna 8,5 milioni di euro e difficilmente si accontenterebbe di meno"