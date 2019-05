Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo Di Lorenzo, un altro giocatore dall'Empoli​potrebbe arrivare a Napoli: "Non solo Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli vuole chiudere con l’Empoli anche per Ismael Bennacer, 21 anni, un centrocampista centrale con buone qualità tecniche. La trattativa tra i due club è già a buon punto, tant’è che Cristiano Giuntoli ha chiesto alla dirigenza toscana di pazientare qualche giorno e di non prendere in considerazione altre offerte, perché il ragazzo rientra nel progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Dunque, il mediano algerino potrebbe essere il secondo acquisto napoletano dopo quello di Di Lorenzo, a dimostrazione di quanto sia forte l’asse Napoli-Empoli. Dalla notte di San Siro, Ancelotti e Giuntoli hanno avuto la conferma delle qualità di questo ragazzo per il quale l’Empoli chiede 10 milioni di euro. Una cifra che verrà discussa in queste ore tra i due direttori sportivi: l’idea di Giuntoli è quella di pagare qualche milione in meno e di trasformare la restante parte in un eventuale bonus legato ai risultati e al rendimento del centrocampista"