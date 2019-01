Il Napoli continua a muoversi per Hirving Lozano del PSV Eindhoven. Come riferisce Tuttosport, il ds Cristiano Giuntoli si sta muovendo per trovare l'accordo con Mino Raiola, ma il problema principiale resta il club olandese che non vuole scendere sotto i 40 milioni di euro. Nel meeting di mercato che si terrà nelle prossime ore in presenza anche del presidente Aurelio De Laurentiis.