La festa scudetto a Napoli è come il tappo di una bottiglia di spumante che la mano fatica a trattenere e che probabilmente partirà qualche secondo prima di capodanno: la città è già piena di euforia per un’impresa che è davvero vicina, ma la matematica e la scaramanzia invitano alla calma. Luciano Spalletti e i suoi potrebbero sfogare l’urlo definitivo già questo weekend, ma servono due risultati. Napoli-Salernitana e Inter-Lazio sono le due gare che influenzano la lotta per il primo posto in classifica e Di Lorenzo e compagni sono chiamati a vincere il derby contro la Salernitana, squadra che non ha ancora la certezza matematica della salvezza, ma che grazie ad una serie di otto risultati utili consecutivi ha sette punti di vantaggio sul Verona. Il segno 1 per la capolista vale quota 1,23 sulla lavagna scommess, contro il pareggio a 6,40 e il successo a sorpresa degli uomini di Paulo Sousa a ben 12,50 volte la posta. Il suo il Napoli dovrebbe farlo, ma per non rinviare la festa deve aspettare buone notizie da Milano, dove Inter-Lazio mette in palio punti importanti per la zona Champions. A San Siro i nerazzurri scenderanno in campo dopo il successo di Coppa Italia contro la Juventus e sanno di dover far punti per rimontare una classifica che al momento li vede sesti, mentre i biancocelesti più che tenere in vita le speranze scudetto vogliono lasciarsi alle spalle le inseguitrici: a Spalletti andrebbero bene sia il segno 1 a quota 1,84, che il pareggio a 3,65 (e quindi la doppia chance 1X a 1,22), mentre la vittoria di Sarri, costretto a fare uno sgambetto alla sua ex squadra, è a 4,45.