Il Napoli è pronto a muoversi sul mercato dei centrocampisti e ha messo nel mirino come sostituto del probabile partente Piotr Zielinski l'olandese dell'Atalanta Teun Koopmeiners. Lo riporta Il Mattino che sottolinea come l'ex-AZ Alkmaar sia un nome più credibile per Rudi Garcia rispetto a Samardzic dell'Udinese e Gabriel Veiga del Celta Vigo. Koopmeiners piace anche a Juve e Inter